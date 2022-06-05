شاهد..  الشلهوب يتحدث عن الآلية والخدمات التي تقدمها مبادرة “طريق مكة” للحجاج

مكة المكرمة(صدى):

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، عن الآلية والخدمات التي تقدمها مبادرة “طريق مكة” لحجاج الخارج.

وقال العقيد طلال الشلهوب:”وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” بالتعاون مع شركائها من وزارات الخارجية والصحة والحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وبرنامج ضيوف الرحمن ومديرية الجوازات”.

وأشار:”تشمل الخدمات التي تسهم بها مبادرة مكة إنجاز المستفيدين من الدول المنضمة للمبادرة وأخذ خصائص الحاج”.