بالفيديو.. الأخضر يخسر أولى ودياته الاستعدادية للمونديال 2022
خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أولى ودياته الاستعدادية لكأس العالم 2022 أمام منتخب كولومبيا.
وشهد الشوط الأول الذي أقيم في مدينة مورسيا الإسبانية تقدم منتخب كولومبيا على الأخضر بهدف نظيف من خلال اللاعب رافائيل بوري في الدقيقة 8 من عمر المباراة.
وفي الشوط الثاني لم يتمكن المنتخب الوطني من تحقيق أي أهداف، لتنتهي المباراة بفوز كولومبيا بهدف نظيف.
الهدف الأول لمنتخب كولومبيا سجله اللاعب رفائيل بوري عند الدقيقة 9
السعودية 0 × 1 كولومبيا#السعودية_كولومبيا
#SSC pic.twitter.com/KuEv7K88HX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 5, 2022
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