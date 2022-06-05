شاهد.. منتخب ويلز يتأهل إلى كأس العالم 2022

وكالات(صدى):

انتزع منتخب ويلز ، فوزا ثمينا من ضيفه الأوكراني، بهدف نظيف، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب “كارديف سيتي” في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

ويأتب هدف منتخب ويلز في الدقيقة 34 عن طريق اندريه يارمولنكو لاعب المنتخب الأوكراني بالخطأ في مرماه، بعدما حول تسديدة النجم جاريث بيل برأسه فى شباكه.

وبهذه النتيجة تتأهل ويلز إلى كأس العالم 2022 بقطر، وتنضم إلى المجموعة الثانية بجانب: “إنجلترا – إيران – أمريكا”.