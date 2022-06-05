نصائح تساعد المرأة على التخلص من الأرق أثناء الحمل

أميرة خالد(صدى):

تتعرض المرأة الحامل للعديد من التغيرات، ويعد النوم المضطرب من أحد الأمور التي تؤرق المرأة أثناء الحمل، وهناك طرق يمكن أن تساعد في جعل المرأة تحصل على نوم هنيء.

ويفضل لراحة المرأة الحامل وضع وسادة الأمومة أثناء النوم، وتناول وجبات صغيرة متكررة طوال اليوم، بجانب شرب المياه إذ يساعد الماء في توزيع العناصر الغذائية.

كما يجب على الحامل التأكد من رفع الرأس أثناء النوم، فضلا عن جعل بيئة النوم مناسبة بحيث تتراوح درجة الحرارة بين 60 و67 درجة فهرنهايت.