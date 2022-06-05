بالفيديو.. مختص بالعطور: رش العطر اتجاه الصدر خطأ شائع

أميرة خالد(صدى):

قال المختص بالعطور محمد الخريجي، إن رش العطر اتجاه الصدر من أكثر الأخطاء، لكونه يساهم في التفاعل مع حاسة الشم، والجيوب الأنفية.

ونصح بعدم تعريض العطور لدرجة حرارة عالية، مضيفا أنه يفضل أن تكون العطور في غرفة تكون درجة حرارتها مرتفعة، وفقا لما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن المسافة المناسبة للتعطر هي “ذراع مفتوح”، كما يفضل أن تكون منطقة الرش خلف الأذنين، وعلى الاكتاف.