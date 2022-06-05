الخضيري: الزيت المهدرج يسبب السكتات القلبية وأمراض الكوليسترول

أميرة خالد(صدى):

قال المختص في أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، إن الزيت المهدرج يباع باسم سمن نباتي، وعليه تحذيرات صحية لأنه يترسب بالأوعية الدموية والشرايين “انسداد”، وهو أحد أسباب السكتات القلبية وأمراض الكوليسترول.

وأشار فهد الخضيري:”كان بالأصل زيت نباتي عادي تم هدرجته بإضافة الهيدروجين بعد غليانه بشدة فتهدرج وصار صلباً مثل الفازلين ويضاف له نكهة الزبدة”.

ولفت:”هذا السمن النباتي المهدرج يستخدم غالباً بالمطاعم، وفي الصناعات الغذائية لأنه يعتبر مادة حافظة لفترة أطول “كالفازلين” ويحفظ المنتجات لعدة أشهر بلا تلف”، مبينا:”البديل الصحي هو زيت الزيتون والزيوت النباتية والسمن الطبيعي “سمن البقر وسمن الغنم وسمن الإبل”، وباعتدال حسب حاجة الجسم اليومية”.