شاهد: لجنة مكافحة التبغ: نسعى لزيادة أسعار منتجات التبغ إلى 150%

أميرة خالد(صدى):

قال الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ منصور القحطاني، إن معدل باكيت التبغ في المملكة مازال منخفضاً بقيمة 7.5 دولار.

وأوضح منصور القحطاني، أن اللجنة تسعى لزيادة أسعار منتجات التبغ إلى 150% ،لافتا:” من أنجح وسائل مكافحة التدخين ليس العلاج أو التوعية وإنما رفع الأسعار بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن اللجنة تسعى لرفع الأسعار إلى 150% ، مبينا أن سعر الباكيت في المملكة 7.5 دولار في المتوسط وبعد رفع السعر سيصل إلى 10.5 دولار تقريباً