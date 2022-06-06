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مكافحة التبغ: نسعى لرفع الأسعار إلى 150%

مكافحة التبغ: نسعى لرفع الأسعار إلى 150%
علي القحطاني (صدى):

كشف الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ منصور القحطاني، عن سعي اللجنة لرفع أسعار السجائر.

وأوضح القحطاني أن معدل باكيت التبغ في المملكة مازال منخفضاً بقيمة 7.5 دولار ، مشيراً إلى أن اللجنة تسعى لزيادة أسعار منتجات التبغ إلى 150% .

وأكد أن أنجح وسائل مكافحة التدخين ليس العلاج أو التوعية وإنما رفع الأسعار بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

وعن موعد تطبيق القرار، أوضح القحطاني أن هذا مشروع سيادي ويحتاج إلى بحث أكثر ، على حد قوله.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 40 دقيقة

انت لا تكافح التبغ لوحده أن تكافح الطعام النافع والضار والأجهزة الألكترونية والأدوية والملابس والسكن والسفر والسياحة وكل شيء تقريباً تكافحة حتى تملأ جيبك من ظهور الآخرين وتستغل أزمة كورونا لملأ بطنك وجيبك أنت لا تكافح التبغ لوحده أنت تكافح الحياة الكريمة أنت تكافح مدخرات الناس بإختصار أنت تاجر كبير وتريد أن تكسب من الناس ولم تجد عذر سوى الضرر الصحي ولو كان هدفك الضرر الصحي لمنعت التبغ نهائياً من توريده للسعودية بدلاً من رفع سعره فأنت تريد الربح وليس منع الضرر عن الناس لكنه مقدمات لرفع أسعار منتجات أخرى

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