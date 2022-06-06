اختطاف صحفي إيراني طلب اللجوء إلى تركيا

أنقرة(صدى):

أعلنت عائلة صحفي إيراني يدعى محمد باقر مرادي، والذي تقدم بطلب اللجوء في تركيا، أن ابنها أصبح مفقوداً منذ 30 مايو الماضي.

ورجحت عائلة الصحفي أن تكون السلطات الإيرانية تقف وراء عملية اختطافه داخل تركيا، حيث كان قد فر لتركيا قبل تسع سنوات.

وكشفت مصادر أن محمد باقري غادر منزله في أنقرة في 30 مايو الماضي لشراء الخبز ولم يعد من وقتها، فيما تم العثور على سيارته.

وتقدمت عائلة مرادي بشكوى جنائية بشأن اختفاء ابنها، وأبلغت مكتب المدعي العام المحلي بأنه قد تم اختطافه.