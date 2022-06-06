مروة راتب ترفض العفو عن جدة شهاب ملح إنستغرام

أبوظبي(صدى):

أكدت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، على رفضها العفو عن جدة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي المعروف بـ“شهاب ملح إنستغرام“، بعد أن قامت بتقليدها بسخرية.

وكانت مروة راتب قد أعلنت عن مقاضاة جدة شهاب ملح بسبب تقليدها في فيديو ساخر، موجهة لها ولحفيدها التهديد بالمقاضاة والشتائم.

وخرج شهاب ملح إنستغرام مطالبا مروة راتب بالعفو عن جدته بعد تعرضها لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى.

وقالت مروة راتب إنها لم تر فيديو استعطاف شهاب، لأن ”قلبها رقيق“ ولا تريد أن ”ترى شيئا فيحن قلبها وتعفو“، بحسب وصفها.

وأضافت: ”ما أبغى أشوف شي وتاخدني العاطفة وأغير رأيي واسحب القضية واتنازل، لأن كل مرة تاخدني العاطفة اتنازل عن كل حد يغلط فيني فما آخد حقي“.