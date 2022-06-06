هل يمكن مقاضاة المُدخن حال التضرر منه؟..مسؤول بمكافحة التبغ يجيب
أجاب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ منصور القحطاني، على سؤال حول ما إذا تضرر أحد من شخص مُدخن؛ هل يمكن أن يقاضيه أم لا.
وقال القحطاني: لم يُطرح هذا النموذج من قبل لكن كل اللي أقدر أقوله أن نظام مكافحة التبغ وٌجد لحماية غير المدخن.
وفي سياق منفصل، أوضح القحطاني أن الحديث عن وجود سجائر أقل ضرراً من غيرها مجرد دعاية إعلامية مضللة.
الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ: الحديث عن أن هناك سجائر أقل ضرراً من غيرها مجرد دعاية إعلامية مضللة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/m5MQzUKY1m
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 5, 2022
#مفرح_الشقيقي يسأل الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ: لو أحد تضرر من شخص مُدخن؛ هل يمكن أن يقاضيه؟@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YXg6MtjoJK
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 5, 2022
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