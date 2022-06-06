  • الإثنين 6 يونيو

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  3. هل يمكن مقاضاة المُدخن حال التضرر منه؟..مسؤول بمكافحة التبغ يجيب

هل يمكن مقاضاة المُدخن حال التضرر منه؟..مسؤول بمكافحة التبغ يجيب

هل يمكن مقاضاة المُدخن حال التضرر منه؟..مسؤول بمكافحة التبغ يجيب
علي القحطاني (صدى):

أجاب الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ منصور القحطاني، على سؤال حول ما إذا تضرر أحد من شخص مُدخن؛ هل يمكن أن يقاضيه أم لا.

وقال القحطاني: لم يُطرح هذا النموذج من قبل لكن كل اللي أقدر أقوله أن نظام مكافحة التبغ وٌجد لحماية غير المدخن.

وفي سياق منفصل، أوضح القحطاني أن الحديث عن وجود سجائر أقل ضرراً من غيرها مجرد دعاية إعلامية مضللة.


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