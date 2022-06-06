كيفية خفض أضرار المركبات من مطبات الشوارع

أميرة خالد(صدى):

يتعرض قائدو المركبات، لمشكلة يومية تتعلق بالمطبات التي توجد في الشوارع، وكيف يمكن تجاوزها بشكل آمن يمنع حدوث أي أضرار للسيارة.

وتؤدي المطبات إلى حدوث الأضرار الجسيمة بأسفل السيارة، وكسراً في نظام التعليق وأنبوب العادم، إلى جانب عدد من الأضرار الأخرى البسيطة خاصة على مستوى لوحة القيادة أو المقاعد أو بطانة السقف.

ومن الممكن تجنب تلك الأضرار من خلال عبور المطب بسرعة لا تزيد على 10 كم في الساعة وبطريقة مستقيمة وسلسة، مع الانتباه والحذر لإشارات السير الموضوعة التي تنبه السائق من وجود المطبات، فيما يتطلب من قائدي السيارات الرياضية المنخفضة والتي تكون باهظة الثمن، قيادتها في طرق محددة لغرض الرفاهية وليست للاستخدام اليومي؛ لتجنب تلك المشكلات والأضرار الجسيمة.