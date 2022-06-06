طرق مدهشة لزيادة عدد الصفائح الدموية بشكل طبيعي

أميرة خالد(صدى):

يعتبر دور الصفائح الدموية مهمًا جدا في الجسم، فهي عبارة عن خلايا دم صغيرة تدعم عملية التخثر لوقف أي نزيف، وللحفاظ على عدد الصفائح الدموية الطبيعي، إليك مجموعة من الأطعمة الصحية :

1. الحليب

يعد مصدرًا مذهلاً للكالسيوم والبروتين، وبالتالي فهو مثالي للحفاظ على قوة عظامك، كما أنه غني بفيتامين K الذي يلعب دورًا محوريًا في عملية تخثر الدم.

2. الخضراوات الورقية

تعزز الخضروات من تعداد الصفائح الدموية الكلي إلى حد ما لذلك، حاولي أن تتناولي الخضروات مثل الريحان والسبانخ والكرفس وغيرهم.

2. اليقطين

سيحسن اليقتين من عدد الصفائح الدموية، كما أن الأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين أ هي الجزر والبطاطا الحلوة واللفت.

3. أوراق البابايا

تعزيز عدد الصفائح الدموية، ولكن قد يواجه بعض الأشخاص الغثيان والقيء أثناء تناوله .