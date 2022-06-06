بالفيديو.. الصرامي: الهلال الأول عبر العصور

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، أن نادي الهلال هو الأول عبر جميع العصور بالأرقام.

وقال سعود الصرامي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”: “لو كنت هلاليا متعصبا لأرسلت خطابا واضحا لاتحاد الكرة حول الجهة صاحبة الاختصاص في اختيار لجنة التوثيق وقلت لهم بأن نادي الهلال لا يمانع في تحديد الموعد الذي يناسب المنافسين لأن الهلال في النهاية سيكون أولًا”.