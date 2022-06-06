بيجو ترفع النقاب عن مجموعة من الصور التشويقية لأحدث سياراتها المترقبة

باريس(صدى):

كشفت شركة بيجو الفرنسية الستار عن مجموعة من الصور التشويقية الجديدة لسياراتها المنتظرة بشدة خلال الفترة القادمة ” بيجو 408″ .

وأوضحت الشركة في تقرير سابق لها أن السيارة القادمة ستحمل تصميماً فريداً يجمع ما بين مزايا سيارات الدفع الرباعي والقدرات الديناميكية الفائقة.

وستستند السيارة على منصة EMP2 المطوّرة من قبل العلامة، بحسب ما تداولتة مواقع أخبار السيارات العالمية.

تنفرد السيارة من الخارج بلمسات عصرية مميزة وفريدة من نوعها، وبصفة خاصة تصميم الواجهة الأمامية التي تبدو بمظهر مختلف كلياً .

وحرصت الشركة على التحفظ عن معظم تفاصيل سيارة 408 المترقبة حتى موعد الكشف الرسمي بما فيها المواصفات الميكانيكية والتجهيزات الداخلية.