بالصور.. مميزات السيارة هافال H6 موديل 2022 وأسعارها في المملكة

أميرة خالد(صدى):

تعد السيارة هافال H6 موديل 2022 واحدة من أبرز السيارات الصينية، داخل الاسواق العربية، وتقدم داخل سوق المملكة، عبر 4 فئات من التجهيزات.

ترتكز السيارة هافال H6 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 201 حصاناً، و 320 نيوتن/متر .

كما أنها ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.680 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 800 لتر، مع جنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

تتميز السيارة بخاصية الثبات الالكتروني، وخاصية التحكم في الفرامل مع المنعطفات CBC، وتقنية دعم المكابح BA، ومثبت سرعة، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، بالاضافة إلى حساسات ركن وكاميرا لسهولة التحكم.

وتنفرد السيارة هافال بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 12.3 بوصة، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي.

وجاءت أسعار السيارة هافال في سوق المملكة :

– الفئة الأولى هافال H6 2022 2.0T Basic بقيمة قدرها 84.224 ريال.

– الفئة الثانية هافال H6 2022 2.0T Active بقيمة قدرها 89.974 ريال.

– الفئة الثالثة هافال H6 2022 2.0T Premium بقيمة قدرها 100.324 ريال.

– الفئة الرابعة هافال H6 2022 2.0T Premium 4WD بقيمة قدرها 104.924 ريال.