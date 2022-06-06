التجارة تحذر من رفض المنشآت التجارية التعامل بالعملة الورقية أو المعدنية

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة، أن رفض المنشآت التجارية التعامل بالعملة الورقية أو المعدنية مع المستهلكين يُعد مخالفة للنظام.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار بشأن مدى أحقية المحلات التجارية في عدم قبول الدفع نقداً، والاكتفاء بقبول الدفع بالبطاقات البنكية.

وقالت الوزارة، أن المنشآت التجارية عليها أن تلتزم بقبول العملة الورقية والمعدنية، إلى جانب وسائل الدفع الأخرى، لافتة إلى أنه في حال مخالفة ذلك يمكن للمُستهلك تقديم بلاغ عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.