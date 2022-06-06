شركة تكافل الراجحي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر فرص وظيفية وتدريبية في مختلف التخصصات بالرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- أخصائي – التدقيق الداخلي:- درجة البكالوريوس فأعلى في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.

2- أخصائي أول – تحليل الأعمال:- درجة البكالوريوس فأعلى في (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مدير – إدارة أداء تقنية المعلومات:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.

4- مدير – التقنية المالية:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

5- مدير – حسابات العملاء:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

6- مُتدرب – مُصمم جرافيك (برنامج تمهير):- مؤهل مناسب في تخصص (تصميم الجرافيك).- حديثي التخرج لا يُشترط خبرة.- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.

7- مساعد مدير هندسة عمليات البنية التحتية والسحابية:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات).- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأفادت الشركة بأن بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي:

(ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)

1- أخصائي – التدقيق الداخلي: هنا

2- أخصائي أول – تحليل الأعمال: هنا

3- مدير – إدارة أداء تقنية المعلومات: هنا

4- مدير – التقنية المالية: هنا

5- مدير – حسابات العملاء: هنا

6- مُتدرب – مُصمم جرافيك (برنامج تمهير): هنا

7- مساعد مدير هندسة عمليات البنية التحتية والسحابية: هنا