شركة تكافل الراجحي توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر فرص وظيفية وتدريبية في مختلف التخصصات بالرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- أخصائي – التدقيق الداخلي:- درجة البكالوريوس فأعلى في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
2- أخصائي أول – تحليل الأعمال:- درجة البكالوريوس فأعلى في (تقنية المعلومات، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.
3- مدير – إدارة أداء تقنية المعلومات:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- مدير – التقنية المالية:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
5- مدير – حسابات العملاء:- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
6- مُتدرب – مُصمم جرافيك (برنامج تمهير):- مؤهل مناسب في تخصص (تصميم الجرافيك).- حديثي التخرج لا يُشترط خبرة.- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
7- مساعد مدير هندسة عمليات البنية التحتية والسحابية:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، علوم الحاسب، نظم المعلومات).- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.
وأفادت الشركة بأن بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الرابط التالي:
(ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)
1- أخصائي – التدقيق الداخلي: هنا
2- أخصائي أول – تحليل الأعمال: هنا
3- مدير – إدارة أداء تقنية المعلومات: هنا
4- مدير – التقنية المالية: هنا
5- مدير – حسابات العملاء: هنا
6- مُتدرب – مُصمم جرافيك (برنامج تمهير): هنا
7- مساعد مدير هندسة عمليات البنية التحتية والسحابية: هنا
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