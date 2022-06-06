مصرف الراجحي يعلن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن بدء التقديم في برنامج (GDP10) تطوير الخريجين (الدفعة العاشرة) المنتهي بالتوظيف لعام 2022م.

ويعد مكان إقامة البرنامج (مدينة الرياض)، فيما مدة البرنامج (12 شهر)، بينما التخصصات المطلوبة: إدارة الأعمال، المالية، المالية والاستثمار، المحاسبة، التسويق، الاقتصاد، إدارة المشاريع، نظم المعلومات الإدارية، القانون التجاري، التجارة الإلكترونية، الهندسة الصناعية، إدارة العمليات، أو ما يعادلها.

واشترط المصرف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حديثي التخرج أو خبرة لا تزيد عن سنة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة، العمر لحملة البكالوريوس لا يزيد عن 26 سنة، ولحملة الماجستير لا يزيد عن 28 سنة، معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (2.75 من 4)، فضلًا عن إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الأحد بتاريخ 1443/11/06هـ الموافق 2022/06/05م، عبر موقع مصرف الراجحي .