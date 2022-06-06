أسعار النفط ترتفع وخام برنت يتداول أعلى 120 دولارًا

وكالات(صدى):

تستمر أسعار النفط في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما أعلنت “أرامكو السعودية” سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية.

وأوضحت “أرامكو السعودية” سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر يوليو عند 5.65 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.

وازدادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.44% أو بقيمة 53 سنتًا عند 120.25 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ازدادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.40% أو بقيمة 48 سنتًا إلى 119.35 دولار للبرميل.