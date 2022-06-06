شركة المراعي تُتيح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة (الرياض، الخرج، حائل، الدمام، جازان).

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- فني المحاسبة – مبيعات (جازان، الدمام):- مؤهل محاسبة.- خبرة لا تقل عن سنة.

2- مُمثل أول مركز الاتصال (الرياض):- درجة الدبلوم في تخصص مناسب.- خبرة لا تقل عن سنتين.

3- أخصائي تدريب أول (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد الشرية، علم النفس) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب.

4- فني أجهزة (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

5- طبيب بيطري (حائل):- أن يكون حاصلاً على شهادة بيطرية.- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في بيئة مزارع الدواجن.

6- مدير الفريق النقل والخدمات اللوجستية (الخرج):- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في علوم الأغذية أو الألبان أو تخصص في مجال النقل والخدمات اللوجستية.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة في بيشة عمل مُماثلة.

وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا