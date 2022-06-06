شركة المراعي تُتيح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى
كشفت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مدن بالمملكة (الرياض، الخرج، حائل، الدمام، جازان).
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- فني المحاسبة – مبيعات (جازان، الدمام):- مؤهل محاسبة.- خبرة لا تقل عن سنة.
2- مُمثل أول مركز الاتصال (الرياض):- درجة الدبلوم في تخصص مناسب.- خبرة لا تقل عن سنتين.
3- أخصائي تدريب أول (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد الشرية، علم النفس) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التدريب.
4- فني أجهزة (الرياض):- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
5- طبيب بيطري (حائل):- أن يكون حاصلاً على شهادة بيطرية.- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في بيئة مزارع الدواجن.
6- مدير الفريق النقل والخدمات اللوجستية (الخرج):- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في علوم الأغذية أو الألبان أو تخصص في مجال النقل والخدمات اللوجستية.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة في بيشة عمل مُماثلة.
وأفادت الشركة بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
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