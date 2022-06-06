فيصل المجيدي: من الغرائب الأممية إعطاء الحوثي الدعم لنزع ألغام هو من يزرعها (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، أنه من الغرائب الأممية إعطاء الحوثي دعم محدد لنزع ألغام هو الوحيد من يزرعها.

وقال” المجيدي “خلال مداخلة على برنامج هنا الرياض المذاع على قناة الإخبارية:” نتسائل هل من يقوم بوضع هذه الألغام، ثم لا يعطي خرائطها سيقوم بنزعه؟ “، مُشيرًا إلى أننا أمام إشكالية كبيرة.

وأكد فيصل المجيدي أنه من يقوم بنزع هذه الألغام هي المملكة من خلال مشروع مسام