الأهلي يستأنف في قرار فيفا بتغريمه بسبب ساريتش

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة نادي الأهلي، بدأ في التحرك، بعد تغريمه ماليا بمبلغ 2.5 مليون يورو، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب محترفه البوسني السابق إلفيس ساريتش.

وأوضحت المصادر، أن إدارة الأهلي تقدَّمت بطلب استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) ضد لاعب الفريق السابق ساريتش، بعد تلقيها خطابًا من “فيفا” حول قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح البوسني.

وذكرت أن ساريتش يطالب الأهلي بمبلغ 2.5 مليون يورو، إذ وقَّعت إدارة النادي مع اللاعب اتفاقيةً لإنهاء عقده بشكل مبكر مقابل تعويض مالي، يقسَّم على 6 دفعات، تُسلَّم في تواريخ محدَّدة، وهو ما لم يتم.

وأشارت إلى أن خطاب الشكوى، المقدَّم من (فيفا) لإدارة الأهلي، تضمَّن قرارًا بمنع النادي من التسجيل حتى سداد المبلغ الخاص باللاعب، مضيفة أن إدارة الأهلي تنوي التواصل مع ساريتش، خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيض المبلغ، وتسليمه مستحقاته دفعةً واحدة، والوصول إلى حلٍّ يرضي الطرفين.