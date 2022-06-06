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جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التوظيف

جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التوظيف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين، لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت جامعة القصيم أن المسميات الوظيفية هي:- طبيب استشاري.- أخصائي أول تمريض.- أخصائي تمريض.- أخصائي أشعة.
– أخصائي علاج وظيفي.- أخصائي علاج طبيعي.- أخصائي تخدير.- أخصائي تعقيم.
– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب.- أخصائي بصريات.- مساعد طبيب أسنان.- فني تعقيم.- سكرتير طبي.
– أخصائي أجهزة طبية.- أخصائي خدمات طبية طارئة.- أخصائي مختبر.- أخصائي إدارة صحية.
– أخصائي مساعد توظيـف.- أخصائي مساعد سلامة.
– أخصائي مساعد شبكات.

وأفادت الجامعة بأن معرفة التفاصيل وشروط التوظيف من خلال الرابط التالي :
‏١:جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف

كشفت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين، لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.

وأوضحت جامعة القصيم أن المسميات الوظيفية هي:- طبيب استشاري.- أخصائي أول تمريض.- أخصائي تمريض.- أخصائي أشعة.
– أخصائي علاج وظيفي.- أخصائي علاج طبيعي.- أخصائي تخدير.- أخصائي تعقيم.
– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب.- أخصائي بصريات.- مساعد طبيب أسنان.- فني تعقيم.- سكرتير طبي.
– أخصائي أجهزة طبية.- أخصائي خدمات طبية طارئة.- أخصائي مختبر.- أخصائي إدارة صحية.
– أخصائي مساعد توظيـف.- أخصائي مساعد سلامة.
– أخصائي مساعد شبكات.

وأفادت الجامعة بأن معرفة التفاصيل وشروط التوظيف من خلال الرابط التالي :
‏١: هنا
٢: هنا 

وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/06م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م.

طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي: هنا

 


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