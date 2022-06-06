جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التوظيف
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين، لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.
وأوضحت جامعة القصيم أن المسميات الوظيفية هي:- طبيب استشاري.- أخصائي أول تمريض.- أخصائي تمريض.- أخصائي أشعة.
– أخصائي علاج وظيفي.- أخصائي علاج طبيعي.- أخصائي تخدير.- أخصائي تعقيم.
– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب.- أخصائي بصريات.- مساعد طبيب أسنان.- فني تعقيم.- سكرتير طبي.
– أخصائي أجهزة طبية.- أخصائي خدمات طبية طارئة.- أخصائي مختبر.- أخصائي إدارة صحية.
– أخصائي مساعد توظيـف.- أخصائي مساعد سلامة.
– أخصائي مساعد شبكات.
وأفادت الجامعة بأن معرفة التفاصيل وشروط التوظيف من خلال الرابط التالي :
١:جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف
كشفت جامعة القصيم عن فتح باب التوظيف للجنسين، لشغل عدد من الوظائف على برنامج التشغيل الذاتي.
وأوضحت جامعة القصيم أن المسميات الوظيفية هي:- طبيب استشاري.- أخصائي أول تمريض.- أخصائي تمريض.- أخصائي أشعة.
– أخصائي علاج وظيفي.- أخصائي علاج طبيعي.- أخصائي تخدير.- أخصائي تعقيم.
– أخصائي تخطيط مخ وأعصاب.- أخصائي بصريات.- مساعد طبيب أسنان.- فني تعقيم.- سكرتير طبي.
– أخصائي أجهزة طبية.- أخصائي خدمات طبية طارئة.- أخصائي مختبر.- أخصائي إدارة صحية.
– أخصائي مساعد توظيـف.- أخصائي مساعد سلامة.
– أخصائي مساعد شبكات.
وأفادت الجامعة بأن معرفة التفاصيل وشروط التوظيف من خلال الرابط التالي :
١: هنا
٢: هنا
وقالت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/06م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/16هـ الموافق 2022/06/15م.
طريقة التقديم:
من خلال الرابط التالي: هنا
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