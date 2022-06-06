بالصور.. علامات السيارات الأقل مبيعًا داخل المملكة خلال عام 2021

أميرة خالد(صدى):

تتمتع العديد من علامات السيارات بشهرة كبيرة ضمن فئة الشركات المُصنعة للسيارات، والذي يميزها هو أنها تصدر بكميات محدودة أو بسعر كبير نظرًا لمميزاتها.

كما أن هناك علامات تجارية للسيارات تفتقر مبيعاتها بشكل ملحوظ داخل بعض الأسواق، لذلك إليك أبرز السيارات الأقل مبيعًا داخل المملكة :

أتت العلامة الإيطالية للسيارات الرياضية أبارث، في صدارة القائمة، حيث أنها من أقل المبيعات داخل سوق المملكة في عام 2021، بعدد 10 سيارات فقط.

وجاءت أستون مارتن العلامة البريطانية الفاخرة تليها في الترتيب الثاني بالقائمة، حيث رصدت عدد مبيعات وصل إلى 41 سيارة في المملكة خلال عام 2021.

وتحل العلامة السويدية فولفو في المكانة الثالثة بالقائمة، بمعدل مبيعات وصل إلى 52 سيارة في سوق المملكة لعام 2021, كما تليها قي المكانة الرابعة علامة ألفاروميو الإيطالية، بمعدل مبيعات وصل إلى 57 سيارة لعام 2021.

وتأتي أيضًا السيارة سوبارو اليابانية في الترتيب الخامس بالقائمة، بمعدل مبيعات وصل إلى 61 سيارة داخل المملكة في عام 2021، ويليها في التريب السادس سيارات مازيراتي الإيطالية الفاخرة، بمعدل مبيعات وصل إلى 62 سيارة في عام 2021.