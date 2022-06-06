بالفيديو.. الأرصاد: المملكة تشهد موجة شديدة الحرارة والشرقية الأكثر تأثرًا

الرياض(صدى):

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة تشهد موجة شديدة الحرارة، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.

وقال حسين القحطاني، خلال برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”، أننا نشهد الموجة الثانية خلال الشهرين الأخيرين، متوقعًا أن تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية على بعض مناطق المملكة الشرقية.

وأشار إلى أنه يتوقع استمرار هذه الحالة وفق تقرير مركز الأرصاد وأن تبقى فيما بعد درجات الحرارة في معدلاتها في فصل الصيف ما بين 38 درجة مئوية إلى 48 درجة مئوية.