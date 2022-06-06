دراسة تؤكد وجود علاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بالأمراض

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة طبية حديثة العلاقة بين طول البشر وخطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأمراض، وربطت الدراسة بين الطول الذي يكون أعلى من المتوسط المتعارف عليه طبيا، وخطر الإصابة بأمراض منها اضطراب ضربات القلب والرجفان .

وبيّنت الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة كولورادو الأميركية، أن طول القامة يرفع فرص تلف الأعصاب والتهابات الجلد والعظام.

وأفاد الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور سريدهارا راغافان، بأن السيطرة على الجينات مسألة ليست في المتناول، مُشيرًا إلى أن طويلو القامة يستطيعوا أن يغيروا من سلوكياتهم اليومية، بحيث يوفروا جرعة وقائية أمام هذه الأمراض المحتمل إصابتهم بها.

ووجد راغافان وفريقه بعد دراسة بيانات 250 ألف مشارك، أن النمو والتمثيل الغذائي المرتبطين بالطول يؤثران على العديد من الجوانب الصحية.