السفان يوضح أهمية وجود عنصر الفلورايد في معجون الأسنان (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد مدير المستشفى الجامعي بجامعة رياض العلم، الدكتور عبدالرحمن السفان، أن عنصر الفلورايد مهم ويقي من التسوس، كما أنه يحمي مينا الأسنان من التسوس، لافتًا أن استخدامه ضروري .

وأوضح عبدالرحمن السفان خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية “، أن الفلورايد موجود بنسب قليلة جدًا في الأطعمة، مُشيرًا إلى أن نسبته في معاجين الأسنان مرتفعة .

وقال “السفان”: أن معجون الأسنان الذي يستخدمه الكبار من الممكن أن يؤثر على الصغار، ويؤدي إلى مشاكل لاحقة “.

وشدد على ضرورة التنبيه من استخدام معجون الأسنان للأطفال، لافتًا أنه إذا قام الطفل بابتلاع المعجون الذي يستخدمه الكِبار، من الممكن أن يؤدي إلى التسمم .