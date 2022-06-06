الهند تحاول السيطرة على الغضب من التصريحات المسيئة للإسلام

نيودلهي(صدى):

حاولت الحكومة الهندية اليوم الاثنين، تهدئة الغضب في الداخل والخارج بعد أن أدلى مسؤولان في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بتصريحات مسيئة عن النبي محمد.

وعملت السلطات الهندية على اعتقال 38 شخصا في أعمال شغب نشبت بسبب التصريحات في مدينة بشمال البلاد، بينما يجري التخطيط لتنظيم احتجاج في وقت لاحق في مومباي؛ حيث جاءت الاعتقالات في مدينة كانبور في إطار محاولات لاحتواء توتر ديني يتصاعد بين الحين والآخر في البلاد.

وساهم بعض أبرز المسؤولين في الهند في إدارة الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع دول مثل قطر والمملكة وعمان والإمارات وإيران، التي طالبت باعتذار من الحكومة لسماحها بصدور مثل تلك التصريحات، وخلال مطلع الأسبوع، تم استدعاء الدبلوماسيين الهنود في دول الخليج والدول الإسلامية المجاورة للاحتجاج على تصريحات مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا.

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية في بيان، إن التغريدات والتصريحات المسيئة لا تعكس بأي حال وجهة نظر الحكومة، فيما أوقف الحزب متحدثه عن العمل وفصل مسؤولا آخر الأحد، بسبب إيذائهما مشاعر أقلية دينية في البلاد.