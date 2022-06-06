‏بالفيديو.. المنيع: ويل لمن يضحك الناس كذبًا

علي القحطاني(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، تحذيرًا لمن يلقون الطرائف والنكت غير الصحيحة.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “ويل لمن يضحك الناس كذبًا”، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ممتلئة بهذا وبالهمز واللمز، مشددًا على الجميع بأن يعرفوا بأنهم مؤاخذون على ما يصدر منهم.