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‏بالفيديو.. المنيع: ويل لمن يضحك الناس كذبًا

‏بالفيديو.. المنيع: ويل لمن يضحك الناس كذبًا
علي القحطاني(صدى):

وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، تحذيرًا لمن يلقون الطرائف والنكت غير الصحيحة.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “ويل لمن يضحك الناس كذبًا”، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ممتلئة بهذا وبالهمز واللمز، مشددًا على الجميع بأن يعرفوا بأنهم مؤاخذون على ما يصدر منهم.


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