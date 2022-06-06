بالفيديو.. المنيع: ويل لمن يضحك الناس كذبًا
وجه عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، تحذيرًا لمن يلقون الطرائف والنكت غير الصحيحة.
وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة “الرسالة”: “ويل لمن يضحك الناس كذبًا”، لافتًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي ممتلئة بهذا وبالهمز واللمز، مشددًا على الجميع بأن يعرفوا بأنهم مؤاخذون على ما يصدر منهم.
ويل لمن يضحك الناس كذبا.. توجيه الشيخ عبدالله المنيع لمن يلقون الطرائف والنكت غير الصحيحةhttps://t.co/NJKUoIZmNN#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/DG7uc2v9VX
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 6, 2022
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