جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تعلن عن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الصحية على اللائحة الصحية للجنسين، للعمل بالمستشفى الجامعي وكلية طب الاسنان، وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة .

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية هي :

١: أخصائي علم النفس (رجال ونساء ):

– خبرة (1) سنة في مجال التخصص.

– بكالوريوس في مجال علم النفس.

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٢: أخصائي علم النفس (رجال ونساء) :

– ماجستير في مجال علم النفس.

– مصنفه من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٣: أخصائي علم نفس تخاطب ( رجال ونساء ) :

– بكالوريوس من كلية العلوم الطبية التطبيقية في مجال التخصص.

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٤: أخصائي علاج وظيفي ( رجال ونساء) :

– بكالوريوس من كلية العلوم الطبية التطبيقية في مجال التخصص.

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٥: فني مساعد طبيب أسنان ( رجال ونساء) :

– بكالوريوس في مجال (أستياء/أحياء دقيقة تقنية حيوية فيزياء كيمياء كيمياء حيوية) + دورة أو شهادة في مجال التخصص.

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٦: فني آشعة ( رجال ونساء ) :

– دبلوم أو برنامج إعدادي لا يقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال الآشعة .

– خبرة (2) سنة في مجال التخصص

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٧: فني سجلات طبية ( رجال ونساء) :

– دبلوم أو برنامج أعدادي لا يقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال (السجلات الطبية).

– خبرة (2) سنة في مجال التخصص.

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

٨: فني تقنية أسنان / تركيب أسنان ( رجال ونساء) :

– دبلوم أو برنامج أعدادي لا يقل عن سنتين بعد الثانوية في مجال تقنية اسنان/ ترکیب اسنان).

– مصنف من قبل هيئة التخصصات الصحية.

وأفادت الجامعة بأن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1443/11/13هـ الموافق 2022/06/12م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/11/17هـ الموافق 2022/06/16م.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا