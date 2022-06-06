وزارة العدل توثق 50 ألف عقد إلكتروني للزواج
كشفت وزارة العدل، أن إجمالي عدد توثيق العقود الإلكترونية للزواج، بلغت أكثر من 50 ألف عقد خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022م.
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن توثيق عقد الزواج إلكترونيًا من خلال الدخول على خدمة إنشاء عقد زواج من خدمات الحالات الاجتماعية على بوابة ناجز هنا، واختيار الجهة، ثم إدخال بيانات مقدم الطلب وبيانات الأطراف، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، وتقديم الطلب.
وأكدت الوزارة، أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات إلكترونيًا، وأتمتة إجراءات عقد الزواج بشكل إلكتروني وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
يذكر أنه يمكن للأزواج الراغبين في الاطلاع على وثيقة عقد الزواج الدخول على بوابة “ناجز” التابعة للوزارة، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة.
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎👌[ عدد التعليقات: 67418 ] نشر منذ 49 دقيقة
تتذكر البواري والفلشرات والتتبيهات
ذاك كان آخر تحذير لك 😂😂😂😂
لا أبحث عن العلو ولا النزول[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا وزارة العدل اتقوا الله في أنفسكم وخلوا عندكم عقول ترى الناس ما لقت علاج لكورونا لهالحين بسبب دلاخة بعض الناس اللي مثلكم يعني أنتم مصدقين أن لكورونا لقاح ولا علاج ماله علاج نهائياً ابداً خلاص هذا قضاء الله وقدره لازم تقبلونه ابتلاء من الله عز وجل ما يوقف المرض هذا إلا رحمة ربي فقط من دون رحمة ربي والله ما يتوقف نهائياً قولوا أشهد أن لا إله إلا الله واذعنوا لرب الكون اللي فطرني وفطركم لا تدورون زلات الناس لكم عيوب ولغيركم عيوب