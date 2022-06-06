شركة عبدالصمد القرشي توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عبد الصمد القرشي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالمنطقة الشرقية والرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1: مشرف منطقة :

– مكان العمل (الرياض، المنطقة الشرقية).- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجالات ذات صلة.

2: بائع/ بائعة عطور :

– مكان العمل (بالمنطقة الشرقية).- درجة الدبلوم فأعلى.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات ذات صلة.

3: مدير/ مديرة معرض :

– مكان العمل (بالمنطقة الشرقية).- درجة الدبلوم فأعلى.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات ذات صلة.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا