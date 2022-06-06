شركة عبدالصمد القرشي توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة عبد الصمد القرشي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالمنطقة الشرقية والرياض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1: مشرف منطقة :
– مكان العمل (الرياض، المنطقة الشرقية).- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية.- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجالات ذات صلة.
2: بائع/ بائعة عطور :
– مكان العمل (بالمنطقة الشرقية).- درجة الدبلوم فأعلى.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات ذات صلة.
3: مدير/ مديرة معرض :
– مكان العمل (بالمنطقة الشرقية).- درجة الدبلوم فأعلى.- خبرة لا تقل عن سنتين في مجالات ذات صلة.
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1443/11/07هـ الموافق 2022/06/06م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
اترك تعليقاً