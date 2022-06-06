بالفيديو.. استقبال حافل في تبوك للطالبة الفائزة بمسابقة الحساب الذهني

علي القحطاني(صدى):

حصلت الطالبة اعتزاز سعد النفيعي، على استقبال حافل في مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز، بعد حصولها على المركز الثاني عالمياً في مسابقة للحساب الذهني، والتي أقيمت في مصر.

وأكدت الطالبة على سعادتها بما حققته في هذه المسابقة العالمية مقدمةً هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك وللشعب السعودي كافة، بحسب “العربية.نت”.

وقال والدها: “يعد إنجازا للوطن والكل سعيد بهذا التفوق، الذي يسجله أبناء الوطن في شتى المجالات والسعادة لا تسعني وسط هذا الاستقبال الحافل من الأهالي”، فيما علقت والدتها: “اعتزاز كانت تطمح للمركز الأول، ولكن ما وصلت إليه فخر لنا وللوطن ولله الحمد فقد حققت ما كانت تصبو إليه، حيث كان لديها الطموح والإصرار والإرادة منذُ أن بدأت بالتدريب بشكل مكثف قبل انطلاق المسابقة بعدة أشهر”.