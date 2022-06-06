مبتعثة تحصل على منحة من وزير الدفاع الأمريكي

الرياض(صدى):

حققت مبتعثة من جامعة الجوف نجاحًا وتميزًا بعد أن حصلت على منحة بحثية من مكتب وزير الدفاع الأمريكي، وذلك لتسجل رقمًا جديدًا في معدلات تميز المرأة السعودية وإثبات جدارتها بالثقة على مستوى العالم.

وأفادت بسمة الخنجر بأن بحثها تم ضمه لمنحة مكتب وزير الدفاع الأمريكي، ضمن مجموعة بحوث ممولة في جامعتها الحالية في أمريكا.

وقالت “الخنجر” :”أن ذلك يعزز من قيمة بحثها”، لافتةً أنه يساهم بتدعيم تجارب البحث بالمعدات المطلوبة عند الحاجة لها.”

وأضافت :” تم التواصل معي من قبل مشرفي على رسالة الدكتوراه، وهو يعد من أهم الباحثين في هذا المجال”، مُشيرة إلى أن سبب اختيار بحثها بمجال الأمن هو أن هذا المجال من أهم مجالات البحث الآن في العالم.

وتابعت :” بعد البحث ومناقشات طويلة بيني وبين مشرفي، تم التوصل إلى أن تأمين مواقع المعدات والجنود في ساحات المعارك من ناحية البحوث طبعاً لم يعط حقه، وفيه افتقار للأفكار البحثية في الـlocation privacy in IoBT، ولأهمية هذا المجال الذي يعتبر الأول، فقد تم اختياره”.

وأوضحت ” الخنجر” أن بحثها عن توظيف الإنترنت، من ناحية الأمن وتأمين معلومات المواقع المرسلة من قبل الجنود والمعدات في ساحات المعارك.