بالفيديو.. مدربة: بطولة كأس الاتحاد للسيدات لرفع الأثقال تحفز النساء للمشاركة

علي القحطاني(صدى):

أكدت مدربة الرياضة فوزية حوباني، أن بطولة كأس الاتحاد للسيدات لرفع الأثقال جاءت لتحفِّز جميع النساء للمشاركة في هذه الرياضة.

وأوضحت فوزية حوباني، أن لدينا بطولات أقيمت في المملكة من قبل مثل بطولة جدة وبطولة العالم بجدة التي كان فيها إقبالًا شديدًا وكسر أرقام قياسية في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن كان هناك مشاركات من السيدات اللاتي حصلن على ميداليات ذهبية وبرونزية في بطولات عربية، مؤكدة أنها رياضة ممتعة بعكس ما يعتقد البعض، بحسب برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”.