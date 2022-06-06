استشاري نفسي: الفوارق بين الزوجين والتضحية بينهم قد تؤدي إلى انفصالهم (فيديو)
أوضح الاستشاري النفسي الدكتور إبراهيم حمدي، أن الزواج من مختلف الطبقات أصبح يختلف عن قبل، لافتًا أن الآن أصبح يوجد تنافس من الناحية العلمية والمهنية والاجتماعية .
وقال إبراهيم حمدي خلال مداخلة على” برنامج صباح السعودية” :” أنه كلمت زادت الفوارق بين الزوجين وكلما زاد عدم التقبل من الطرف الآخر، ونقصت المرونة كلما زادت المشاكل بين الزوجين وتدهورت العلاقة بين الزوجين .
وأضاف “حمدي” :” إذا ما كانت هناك مرونه عند أحد الأشخاص من ناحية الفوارق التعليمة تزداد المشاكل بينهم”، لافتًا أن هناك أشخاص يرونها نقطة ضعف .
#صباح_السعودية | د. إبراهيم حمدي: الفوارق بين الزوجين وعدم التقبل والتضحية بينهم قد تؤدي إلى انفصالهم. #قناة_السعودية pic.twitter.com/0Bebl2pu2x
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 6, 2022
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