استشاري نفسي: الفوارق بين الزوجين والتضحية بينهم قد تؤدي إلى انفصالهم (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الاستشاري النفسي الدكتور إبراهيم حمدي، أن الزواج من مختلف الطبقات أصبح يختلف عن قبل، لافتًا أن الآن أصبح يوجد تنافس من الناحية العلمية والمهنية والاجتماعية .

وقال إبراهيم حمدي خلال مداخلة على” برنامج صباح السعودية” :” أنه كلمت زادت الفوارق بين الزوجين وكلما زاد عدم التقبل من الطرف الآخر، ونقصت المرونة كلما زادت المشاكل بين الزوجين وتدهورت العلاقة بين الزوجين .

وأضاف “حمدي” :” إذا ما كانت هناك مرونه عند أحد الأشخاص من ناحية الفوارق التعليمة تزداد المشاكل بينهم”، لافتًا أن هناك أشخاص يرونها نقطة ضعف .