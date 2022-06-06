فنربخشة التركي يقترب من ضم لاعب النصر 

طلال الغامدي(صدى):

قدم نادي فنربخشة التركي، عرضا لضم الكاميروني فينيست أبو بكار، لاعب النصر، في الميركاتو المقبل.

ويفكر نادي فنربخشة في ضم مهاجم للموسم الجديد حتى وقع اختياره على مهاجم بشيكتاش السابق، فينسينت أبو بكر، وفق صحيفة ”haber7“ التركية.

ويعتبر من أولوية فنربخشة هي انتقال مهاجم النصر الذي أبدى استعداده للعب في تركيا مرة أخرى، وليس المهاجم الروسي أرتيم دزيوبا.

يذكر أن إدارة نادي فنربخشة بقيادة مدربها الجديد البرتغالي خورجي جيسوس ترغب في ضم لاعب النصر فينيست أبو بكار.