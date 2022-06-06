شاهد.. استشاري: هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لكورونا لا تنفع معها اللقاحات
تحدث استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح أبو غزال، عن احتمالية ظهور سلالة جديدة لـكورونا لا تنفع معها اللقاحات.
وقال سميح أبو غزال:”فرصة حصول سلالة جديدة من كورونا لا تنفع معها لقاحات تعد احتمالا واردا”.
ولفت:”فرصة حصول فيروسات أخرى يعد احتمالا واردا”، مبينا:”لا بد من وجود برامج للاستعدادات لأمراض وميكروبات غير معروفة إلى الآن”.
فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. سميح أبو غزال:
هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لـ #كورونا لا تنفع معها اللقاحات #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/qCEgyhGXlt
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2022
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