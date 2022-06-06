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  3. شاهد.. استشاري: هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لكورونا لا تنفع معها اللقاحات

شاهد.. استشاري: هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لكورونا لا تنفع معها اللقاحات

شاهد.. استشاري: هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لكورونا لا تنفع معها اللقاحات
عادل الحربي(صدى):

تحدث استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح أبو غزال، عن احتمالية ظهور سلالة جديدة لـكورونا لا تنفع معها اللقاحات.

وقال سميح أبو غزال:”فرصة حصول سلالة جديدة من كورونا لا تنفع معها لقاحات تعد احتمالا واردا”.

ولفت:”فرصة حصول فيروسات أخرى يعد احتمالا واردا”، مبينا:”لا بد من وجود برامج للاستعدادات لأمراض وميكروبات غير معروفة إلى الآن”.

 


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