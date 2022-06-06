تعرف على المتطلبات الرسمية لصرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة

جدة(صدى):

أوضحت أمانة جدة المتطلبات الرسمية لصرف تعويضات الأحياء العشوائية في جدة.

وأفادت الأمانة أن المتطلبات تتمثل في صورة من الصك أو الوثيقة، بيانات المالك وصورة الهوية الوطنية للمالك، صورة الوكالة الشرعية للوكيل وصورة من هويته الوطنية وكذلك صورة فوتوغرافية للمبنى ان وجدت.

وأضافت ” تشمل المتطلبات أيضا صورة فاتورة للكهرباء وكذلك الماء، رقم آيبان الحساب البنكي على مطبوعات البنك بصيغة pdf، صورة جوية للموقع أو أي صور أخرى، إن وجدت، بالإضافة إلى رقم توثيق إخلاء المبنى.

واختتمت المتطلبات بالمخالصات من الشركة السعودية للكهرباء، شركة المياه الوطنية، بنك التنمية الاجتماعية، صندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية.