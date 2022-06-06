الزكاة توضح مدى إمكانية استرداد مبلغ الغرامة حال تسديدها قبل مبادرة الإعفاء

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والدخل مدى إمكانية استرداد مبلغ الغرامة حال تسديدها قبل مبادرة الإعفاء من الغرامات.

وذكرت أنه يمكن لمن سدد الغرامة يوم 1 يونيو 2022 أن تشمله المبادرة، كما يمكنه أن يستحق الاسترداد أو جعل المبلغ رصيدًا دائما له.

وأكدت أن المبادرة تشمل أيضا جميع الحالات بغض النظر عن وجود دعاوي بالأمانة العامة للجان الزكاوية والضريبية والجمركية، وغرامات السنوات السابقة 2018 و2019، كما لا تقتصر على غرامات الأنظمة الضريبية فقط.

كما يمكن للفرد أن يستفيد من المبادرة في حال وجود خطة تقسيط قائمة وقام المكلف بإلغاء خطة تقسيط التقسيط وسداد أصول الضريبة.