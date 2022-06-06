بالفيديو.. لحظة هروب أحد أكبر مهربي المخدرات في لبنان

بيروت(صدى):

تمكن بارون المخدرات في لبنان، منذر زعيتر، من الهروب أثناء مداهمة الموقع الذي تواجد فيه من قبل قوات الأمن اللبنانية.

ويعد زعيتر أحد أكبر تجار المخدرات في لبنان، وأثناء محاولة ضبطه وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، وفقا لقناة “العربية”.

وأسفرت المواجهات عن إصابته في قدمه من عملية دهم للجيش اللبناني في بعلبك، لكنه تمكن من الهرب فيما أصيب 5 آخرون خلال الاشتباكات.

يذكر أن “زعيتر” والمعروف “أبو سلة” تم سجنة لمدة 5 سنوات، وتكررت عمليات المداهمة في منزله عدة مرات، كما أنه مطلوب بموجب أكثر من 390 مذكرة توقيف.