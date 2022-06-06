بالتعاون مع ” إحسان“.. جمعية أصدقاء تدشن مشروع ”الرعاية الصحية“ للاعبين القدامى وأسرهم

الرياض(صدى):

دشنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مشروع ”الرعاية الصحية“ وذلك بالتعاون مع منصة إحسان، والتي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللائقة، وجميع الأدوية والعلاجات والمعدات الطبية للاعبي القدامى وأسرهم الأكثر حاجة للرعاية الطبية اللازمة.

وقامت الجمعية بحصر أسماء اللاعبين القدامى وأسرهم المحتاجين للخدمات الصحية، حيث تم التعاقد مع عددٍ من المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير رعاية صحية مميزة للمستفيدين من المشروع.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام الأستاذ فهيد الدوسري أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الخيرية للجمعية تعاونا مع منصة ”إحسان“.

وأوضح أن الجمعية تولي الجانب الصحي أهمية كبيرة، مبيناً أن هذا المسار يندرج تحته 3 خدمات رئيسية وهي: العلاج المباشر، المستلزمات الطبية، التأمين الطبي، مؤكداً على مواصلة تأمين الحياة الصحية للاعبين القدامى وأسرهم من خلال هذا المشروع.