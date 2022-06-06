ياسمين عبدالعزيز تهاجم شقيقها: بعت أختك وأخدت تمنها سيارة مرسيدس

القاهرة(صدى):

علق شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، على اتهامها له ببيعها مقابل سيارة مرسيدس، حيث سادت حالة من الجدل بين جمهورها.

وقال وائل عبد العزيز:”يا بنتي إنتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا، وفرحك فرحنا، وإحنا معاكي، ووراكي ليوم الدين، معلش استحملي، وكله هيعدي بأمر الله”.

وهاجمت ياسمين عبدالعزيز، شقيقها، قائلة:”اتوكس أنت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس”.

فرد وائل، قائلا:”أنا مش هرد عليكي وقلت الأدب دي أنت متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحميتك إزاي وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خسائر لكن انت مبتتعلميش.. ربنا بيدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة.. ربنا بيهديكي ولو على البيع أنت بايعة من 20 سنة واحنا اللي بنشتريكي”.