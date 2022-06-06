شاهد.. رجل يقتحم عرض زواج ويفسد الأجواء الرومانسية

باريس(صدى):

أفسد أحد المارة لحظة رومانسية لرجل يجلس على ركبته مقدماً عرض زواج لصديقته، أمام قلعة “سليبنغ بيوتي” الشهيرة في “ديزني لاند” بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقاً لفيديو متداول.

وأظهر الفيديو، لحظة دخول شخص غريب مقتحما الأجواء الرومانسية بين الشخصين، وخطف الخاتم منه.

ويعمل الشخص المقتحم كموظف في شركة “ديزني”، ما اضطر الشركة إلى تقديم اعتذارها للرجل وصديقته.

وقال المتحدث باسم “ديزني” الأميركية: “نأسف لطريقة التعامل مع الواقعة. اعتذرنا للزوجين المعنيين وعرضنا تصحيح الأمر”، من دون كشف المزيد من التفاصيل.