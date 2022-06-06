ماسك يهدد بإلغاء صفقة شراء تويتر

وكالات(صدى):

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه سينهي صفقة شراء تويتر البالغة 44 مليار دولار، بسبب رفض الشركة تزويده بمعلومات حول حسابات البريد العشوائية والحسابات الوهمية.

ووجه محامو ماسك تهديداً في رسالة إلى «تويتر»، اليوم (الاثنين)، تفيد بأن المنصة الاجتماعية مدرجة في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.

وتضمنت الرسالة ” إن ماسك طلب المعلومات مراراً وتكراراً منذ 9 مايو (أيار)، بعد نحو شهر من عرضه شراء الشركة، حتى يتمكن من تقييم عدد الحسابات المزيفة من بين 229 مليون حساب للشركة” .

وقال محامو ماسك :” «تويتر» عرضت فقط تقديم تفاصيل حول طرق الاختبار التي تتبعها الشركة، لكنهم يؤكدون أن هذا «بمثابة رفض لطلبات السيد ماسك للحصول على البيانات».