شاهد.. الزعاق: الشمس ستكون في أبكر وقت لشروقها خلال هذه الأيام 

الرياض(صدى):

أوضح الخبير الفلكي خالد الزعاق، أن الشمس ستكون في أبكر وقت لشروقها “الوقت الأبكر لصلاة الفجر” خلال هذه الأيام.

ولفت خالد الزعاق، إلى أن الشمس ستكون بعد أسبوعين في أقصى وقت لغروبها وحينذاك سنعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة.

وأبان أنَّ مكان وزمان شروق وغروب الشمس يتغير بشكل يومي ويعود سيرته الأولى بعد 365 يوما تقريبا، مشيرا إلى أن الشروق والغروب يدلان على دوران الأرض حول محورها، يدل على تغير مكان الشروق والغروب على دورانها حول الشمس.

وتابع أن زمان الشروق والغروب في المواقع الجغرافية الواقعة على خط الاستواء لا يتغير “يكون الليل 12 ساعة والنهار مثله” طوال أيام السنة بسبب أن الأرض كروية الشكل.