محامي: يحق للأم استخراج صك إثبات حضانة دون طلاق ولكن بشرط (فيديو)

الرياض(صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي إنه يحق للأم استخراج صك إثبات حضانة دون طلاق في نظام الأحوال الشخصية.

وأكد أن نظام الأحوال الشخصية السابق كان لا يعطي الأم الحضانة إلا بعد فسخ عقد النكاح أو يتم الطلاق، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن نظام الأحوال الشخصية الجديد يسمح الآن للأم بحضانة الأبناء بشرط ألا تقيم في منزل الزوجية، مؤكدا أن نظام الأحوال الشخصية يهدف لتنظيم العلاقة الأسرية وحفظ حقوق الزوجين.

فيديو | في نظام الأحوال الشخصية.. يحق للأم استخراج صك إثبات حضانة دون طلاق ولكن بشرط المحامي والمستشار القانوني محمد الوهيبي يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/na4J6m9RzJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2022