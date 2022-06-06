بالفيديو.. أخصائي يوضح أبرز الأخطاء التي تتسبب في هدر الطاقة عند استخدام المكيفات

الرياض(صدى):

أوضح المهندس عبدالله العنزي، أخصائي كفاءة الطاقة أن القطاع السكني يستهلك قرابة 30 % من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية بالمملكة منها 70% استهلاك للتكييفات فقط .

وقال العنزي :” ترك المكيف شغال يعتبر سلوك خطأ بالنسبة للترشيد، لأنه إذا تُرك المكيف شغال فإنه يستهلك طاقة بدون فائدة”.

وأضاف ” يجب اختيار أجهزة التكييف حسب كفاءتها، حيث هناك أجهزة تستهلك طاقة أكثر من أجهزة أخرى، وحتى يتم الترشيد، يجب على الفرد أن يطفئ المبرد قبل خروجه من المنزل وكذلك الاختبار المناسب لسعة الجهاز فضلا عن الكفاءة “.

م. عبدالله العنزي – أخصائي كفاءة الطاقة: علينا التفرقة بين الجودة والكفاءة في اختيار المكيفات .. وسلوكيات التعامل اليومي مع المكيفات تحدد كمية الترشيد للطاقة@taqa_sa#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JDVMpGh1fc — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 6, 2022