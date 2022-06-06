اختبار نافس يُطبق في كافة مدارس المدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):

أقيم برنامج التقويم الوطني للمدارس “نافس”، الذي يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة، بواقع 20 ألف مدرسة بنين وبنات حول المملكة، كما تبلغ عينة الطلبة حوالي 500 ألف عينة. وذلك بالشراكة مع وزارة التعليم

ويستهدف البرنامج قياس المخرجات ومستوى التحصيل العلمي في كافة المدارس، مما ينعكس على مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 ، إذ تشمل الاختبارات التحصيل الدراسي في القراءة والرياضيات والعلوم.

وأشاد مدير المدرسة الأستاذ فيصل الرويثي بجهود واهتمام مدير مكتب تعليم جنوب المدينة الدكتور ثابت جنيد وحرصه على اجراء الاختبارات الوطنية (نافس)، مقدماً شكره للأستاذ علي الجابري على جهوده.